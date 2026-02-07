El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Durante la tarde de este sábado 7 de febrero, en el marco del II Festival Aéreo de Quillota, se registró un accidente que involucró a algunos de los participantes tras sufrir inconvenientes con su aeronave.

El hecho ocurrió en el sector de El Boco, específicamente en la pista del Aeródromo El Venado, cuando una avioneta privada avioneta que participaba del evento tuvo problemas en su fase de despegue.

De las cinco personas involucradas, tanto el piloto como los pasajeros (un adulto y cuatro adolescentes), todas quedaron únicamente con lesiones leves.

Pudieron salir de la aeronave por sus propios medios. De igual forma, fueron atendidos por personal del SAMU, descartando todo riesgo de mayor gravedad.

Según se informó, el avión identificado con la matrícula CC-PTZ, logró despegar pero capotó a los pocos metros de emprender su fallido vuelo.

Por el momento no hay muchos más detalles y, junto al personal del SAMU y Bomberos, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) inició una investigación para establecer las causas que pudieron haber ocasionado el accidente.

