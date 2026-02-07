;

Fijan fecha para revisar solicitud de desafuero contra Claudio Orrego por caso Procultura

La defensa del gobernador indicó que la Corte de Apelaciones analizará el requerimiento en un pleno extraordinario.

Verónica Villalobos

22 DE JULIO 2025 / SANTIAGO En la previa de Smart City Expo Santiago 2025, que se realizará desde el jueves 24 al sábado 26 de julio, el gobernador de Santiago, Claudio Orrego, visita la Estación Mapocho, donde se dió a conocer algunas de las principales novedades y sorpresas de la feria. FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO

Santiago

El abogado del gobernador metropolitano, Claudio Orrego, confirmó la fecha y hora en que se revisará la solicitud de desafuero presentada en su contra en el marco de las indagatorias por el caso Procultura.

Según detalló el jurista Ciro Colombara, la Corte de Apelaciones de Santiago realizará un pleno extraordinario el jueves 12 de febrero a las 08.30 horas para analizar el requerimiento.

“El gobernador está tranquilo, porque sabe que las acusaciones que se hacen son falsas y tiene confianza que van a seguir los pronunciamientos favorables de los tribunales”, señaló el abogado al referirse al estado de ánimo de la autoridad regional.

Noticia en desarrollo...

