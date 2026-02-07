Fijan fecha para revisar solicitud de desafuero contra Claudio Orrego por caso Procultura
La defensa del gobernador indicó que la Corte de Apelaciones analizará el requerimiento en un pleno extraordinario.
Santiago
El abogado del gobernador metropolitano, Claudio Orrego, confirmó la fecha y hora en que se revisará la solicitud de desafuero presentada en su contra en el marco de las indagatorias por el caso Procultura.
Según detalló el jurista Ciro Colombara, la Corte de Apelaciones de Santiago realizará un pleno extraordinario el jueves 12 de febrero a las 08.30 horas para analizar el requerimiento.
“El gobernador está tranquilo, porque sabe que las acusaciones que se hacen son falsas y tiene confianza que van a seguir los pronunciamientos favorables de los tribunales”, señaló el abogado al referirse al estado de ánimo de la autoridad regional.
Noticia en desarrollo...
