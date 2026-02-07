114 de Enero de 2021 / CHIGUAYANTE Balacera sector Chiguayante Sur , dejo a dos mayores de edad heridos con perdigones. Sujetos desconocidos dispararon mas de 10 perdigones. Vecinos denuncian este tipo de actos ya que no es primera vez que pasa en el sector . (NOTICIA EN DESARROLLO) FOTO: CAMILO CASTRO / AGENCIAUNO

Un registro de cámaras de seguridad reveló la violencia del fatal atropello ocurrido la madrugada de este sábado en la comuna de Huechuraba, donde dos jóvenes perdieron la vida tras ser impactados por un vehículo mientras se desplazaban en scooters eléctricos.

El hecho se registró cerca de las 4:00 de la madrugada en el sector de Camino del Roble. Según se observa en el video, cuatro jóvenes circulaban a velocidad moderada cuando un automóvil que transitaba a alta velocidad los embistió de forma directa, sin darles oportunidad de reacción.

Tras el impacto, el conductor —quien manejaba en estado de ebriedad— no prestó auxilio a las víctimas y se dio a la fuga. Posteriormente, abandonó el automóvil en el sector de Pedro Fontova para continuar escapando a pie, publica 24 Horas.

Entrega y cuestionada justificación

Minutos después de la huida, el propio sujeto llamó al teléfono del cuadrante de Carabineros para confesar su participación. El teniente Joaquín Zúñiga, oficial de Ronda Norte, detalló que el individuo alegó haber tenido una discusión previa con los jóvenes por un supuesto intento de asalto.

Sin embargo, el Ministerio Público y Carabineros señalaron que dicha versión no ha sido corroborada y se contrapone con la evidencia inicial de las cámaras, que muestran un atropello directo a alta velocidad. El vehículo abandonado está siendo periciado para establecer la velocidad exacta del impacto y confirmar el estado de intemperancia del conductor al momento del siniestro.