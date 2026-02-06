Super Bowl 2026: a qué hora y dónde se puede ver en vivo en Chile

El Super Bowl se ha consagrado como una fecha imperdible para miles de fanáticos del deporte y también de la música. Este año será la edición número 60 de este evento, el cual se llevará a cabo en el Levi’s Stadium, ubicado en la ciudad de Santa Clara, California.

Los dos equipos que jugarán la gran final de la National Football League (NFL) son los Seattle Seahawks y los New England Patriots.

¿Cuándo y a qué hora comienza el Super Bowl 2026?

El máximo evento de fútbol americano del mundo se realizará este domingo 8 de febrero. El evento comenzará a las 20:30 horas de Chile.

¿Dónde ver en vivo el Super Bowl en Chile?

En Chile, el Super Bowl 2026 se emitirá en vivo y por televisión a través del canal ESPN 2. Además, este evento se podrá ver por la plataforma de streaming Disney+ con una suscripción previa.