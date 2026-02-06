;

Senapred decreta Alerta Roja en Nueva Imperial por incendio forestal activo: van 15 hectáreas consumidas por las llamas

El incendio El Quetro avanza con alta intensidad en la zona costera, activando brigadas, apoyo aéreo y evaluación permanente de evacuaciones.

Martín Neut

Matías Gallegos

La Araucanía, a raíz del incendio forestal El Quetro, que permanece activo en la zona costera y mantiene en riesgo a sectores habitados.

De acuerdo con antecedentes preliminares de Conaf, el siniestro ha consumido cerca de 15 hectáreas de pastizales, matorrales y plantaciones de eucalipto, y presenta alta intensidad y rápida propagación, lo que obligó a reforzar la respuesta de emergencia en el territorio.

Ante este escenario, se desplegó un amplio operativo que incluye un puesto de mando, un técnico a cargo, cinco brigadas terrestres trabajando en ataque directo al fuego y un helicóptero que realiza descargas aéreas para contener el avance de las llamas.

Si bien hasta ahora no se ha activado el sistema de evacuación SAE, la medida se mantiene bajo evaluación permanente, mientras las autoridades monitorean el comportamiento del incendio y la evolución del riesgo para la población.

