“¿Qué le pasa señor? Este tipo de cosas vivimos en el reporteo...“: Roberto Saa sufre ataque en vivo en televisión

Este viernes, Carla Hernández, nieta de María Elcira Contreras, estaba junto al periodista Roberto Saa de Mega conversando sobre las pericias que tomará el Servicio Médico Legal.

La adulta mayor de 86 años fue vista por última vez en el Fundo Las Tórtolas, de la comuna de Limache

Mientras Hernández y Saa conversaban fueron interrumpidos por un automovilista que intentaba ingresar al fundo.

"Movámonos un poquito que viene entrando un auto… espere, señor”, señaló el comunicador.

“Mira, me está echando el auto encima, ¿qué le pasa, señor? Lo acaban de ver, en vivo y en directo, este es el tipo de cosas que vivimos acá en el reporteo”, agregó.

Carla Hernández, se refirió a los hechos en su cuenta Instagram.

“Hoy mientras hablaba con Megavisión, gente del Fundo Las Tórtolas nos tiró el auto encima. Si no hubiesen estado las cámara de seguro nos atropellan”, comentó.

“Esa es ‘colaboración’ y compromiso con la verdad que dicen tener’, cerró.