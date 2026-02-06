;

Revelan modus operandi de mujer acusada de estafar a damnificados de incendios en el Biobío

La acusada solicitaba pagos bajo la promesa de facilitar acceso a soluciones habitacionales.

Javiera Rivera

Una mujer con domicilio en la comuna de Los Andes, región de Valparaíso, fue detenida este viernes acusada de estafar a personas afectadas por los incendios forestales ocurridos en la región del Biobío. La imputada quedó en prisión preventiva mientras avanza la investigación.

Las diligencias estuvieron a cargo de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la Policía de Investigaciones (PDI) de Concepción, luego de recibir múltiples denuncias por estafa y otras defraudaciones que habrían perjudicado a víctimas.

Cómo operaba la presunta estafa

De acuerdo con los antecedentes recopilados por la policía civil, la mujer contactaba a los damnificados a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea. En esos mensajes ofrecía la supuesta posibilidad de integrarse a comités de vivienda ubicados en el sector de Punta de Parra, en la comuna de Tomé.

Para concretar la inscripción, solicitaba pagos de distintas sumas de dinero bajo la promesa de facilitar acceso a soluciones habitacionales. Sin embargo, tras recibir los depósitos, las víctimas no obtenían respuesta ni los beneficios ofrecidos y posteriormente eran bloqueadas de todo contacto.

Investigación y formalización

Las denuncias presentadas por los afectados permitieron a la PDI identificar a la presunta responsable y reunir antecedentes que derivaron en su detención. Tras ser puesta a disposición del tribunal correspondiente, la mujer quedó con la medida cautelar de prisión preventiva mientras continúan las indagatorias.

