VIDEO. Madre junto a sus dos hijos sufren portonazo en Puente Alto: fueron amenazados con armas de fuego

El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad del lugar, que muestran el actuar de la banda.

Juan Castillo

Richard Jiménez

Madre junto a sus dos hijos sufren portonazo en Puente Alto: fueron amenazados con armas de fuego

Una madre, que iba junto a sus dos hijos, fue víctima de un violento portonazo en la comuna de Puente Alto.

El hecho ocurrió en horas de la noche del pasado jueves, cuando la mujer, en compañía de los dos niños, esperaba fuera de su domicilio ubicado en calle Los Suspiros.

Hasta dicho lugar llegaron al menos cuatro sujetos a bordo de un automóvil, quienes se bajaron y amenazaron a la familia, consumando el robo del vehículo.

El hecho quedó registrado en cámaras de televigilancia del lugar, que muestran el actuar de la banda y cómo la madre huye junto a los dos pequeños.

Personal policial se encuentra realizando las pericias correspondientes para identificar a los delincuentes.

ADN Radio
