Presidio perpetuo para autor del femicidio de Camila Ugalde en San Vicente de Tagua Tagua

El tribunal acreditó agresiones reiteradas previas y ocultamiento del cuerpo, aplicando una agravante inédita en la región tras una investigación pericial compleja.

Martín Neut

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua condenó a presidio perpetuo simple a Francisco Javier Ramírez Flores por el femicidio consumado de Camila Ugalde, joven de 19 años asesinada en diciembre de 2021 en San Vicente de Tagua Tagua, región de O’Higgins. También fue condenado por inhumación ilegal.

La fiscal jefe de San Vicente de Tagua Tagua, Lorena Morales, destacó que la condena se logró pese a contar principalmente con prueba indiciaria.

Lo relevante es que teníamos solamente prueba indiciaria (…) y en ese sentido fue posible acreditar este hecho”, señaló.

Hubo dos agravantes

Morales valoró además el trabajo pericial, indicando que se contó con “prueba pericial, un informe crimino dinámico y la prueba del SML de la Unidad de Derechos Humanos, que realizó estudios arqueológicos, médicos, antropológicos y odontológicos”.

El fallo acreditó, por primera vez en la región de O’Higgins, la agravante de maltrato psicológico y físico habitual, incorporada recientemente al Código Penal en contexto de Violencia Intrafamiliar.

Ramírez fue detenido en septiembre de 2023 en Monte Patria, región de Coquimbo, tras permanecer prófugo desde el crimen, y se mantuvo en prisión preventiva hasta el juicio.

