¿Por qué los juegos son la nueva forma de las marcas para llamar nuestra atención?

Hoy en día es muy difícil que prestemos atención a la publicidad tradicional porque siempre estamos rodeados de información. Por eso, las empresas están usando una nueva estrategia llamada “gamificación”.

Básicamente, es usar las reglas de los juegos (ganar puntos, pasar niveles, tomar decisiones) para que las personas se acerquen a las marcas. No es solo para entretenerse: cuando jugamos, nuestro cerebro libera una sustancia llamada dopamina que nos ayuda a aprender mejor y a recordar más las cosas.

El metaverso en el celular

Una empresa chilena llamada WISE Innovation Studios creó el primer “metaverso” diseñado para teléfonos. Imagina que es como un mundo virtual dentro de tu celular donde puedes interactuar con marcas de una forma distinta.

Un ejemplo real: El caso de los desodorantes AXE Hicieron una alianza con la marca AXE y el resultado fue impresionante:

Casi medio millón de personas usaron la aplicación.

usaron la aplicación. La gente se quedaba conectada entre 15 minutos y una hora , algo que no pasa con un comercial de televisión.

, algo que no pasa con un comercial de televisión. Repartieron 15 millones de monedas digitales y entregaron miles de premios.

¿Por qué es importante?

Porque demuestra que a los jóvenes (y no tan jóvenes) ya no les gusta que les “vendan” cosas de forma aburrida. Prefieren vivir una experiencia, jugar y sentir una conexión emocional. Para este 2026, la idea es que jugar sea la herramienta principal para que las empresas y las personas se lleven mejor.