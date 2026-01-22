;

Menos algoritmos y más conexión humana: TikTok anticipa un giro cultural para 2026

La App apunta a consolidarse como motor de búsqueda cultural con un factor diferencial único.

Bien se sabe que en la actualidad las redes sociales ocupan un espacio y tiempo muy importante en la vida de las personas, convirtiéndose en mucho más que un simple espacio de entretenimiento.

Entre las diferentes plataformas, TikTok ha sabido posicionarse como una de las más populares, con millones de usuarios activos en todo el mundo.

Bajo este escenario, desde la App anticipan un considerable cambio cultural para 2026, con audiencias más conscientes, curiosas y emocionales que priorizan la conexión humana sobre la tecnología.

La plataforma deja atrás la pasividad para dar paso a una creación activa, basada en el análisis de millones de videos, búsquedas y comentarios.

Según informes, las audiencias prefieren establecer límites, proteger la paz y perseguir pasiones en voz alta, reemplazando tendencias como #delulu, #romanticizing y #digitalescapism por historias reales que generan risa, reflexión y humanidad.

Asimismo, se destacan palabras clave emergentes como #lockedin (648.000 publicaciones), que fomenta una mentalidad de fijación y tribus de afirmación; #hygiene (692.000 publicaciones), rituales de mantenimiento convertidos en lujo diario; y #joblife (235.000 publicaciones), nuevas perspectivas sobre la vida laboral.

En materia de negocios y promoción, los millennials y la generación X tienen 1.7 veces más probabilidades que la generación Z de probar una nueva marca gracias a su comunidad.

En tanto, los usuarios, sin importar la edad, son 1.5 veces más propensos a volver a comprar si los anuncios permiten interacción como comentarios o creación conjunta.

Descubrimiento fuera de la ruta

La curiosidad impulsa viajes profundos de exploración, con tendencias como #Whattowear (930.000 publicaciones), #mymakeuptype (27.000 publicaciones) y #cookinghacks (803.000 publicaciones).

“Nuestra comunidad notó que dependía demasiado de la tecnología para ir de un punto A a un punto B y se estaba perdiendo todo el descubrimiento emocionante que puede ocurrir en el camino“, advierten desde la compañía en un informe.

Pero aseguran que el comportamiento en TikTok está cambiando: las audiencias ahora llegan con una intención y se van con curiosidad, tras encontrar respuestas fiables e inesperadas que despiertan nuevas inquietudes.

En esta línea, la popular red social se consolida como motor de búsqueda cultural: uno de cada cuatro usuarios inicia búsquedas en los primeros 30 segundos de abrir la App, y el 52% continúa explorando tras hallar lo buscado.

Esto ofrece a las marcas oportunidades ilimitadas vía recomendaciones personalizadas basadas en interacciones orgánicas.

En un consumo selectivo, las decisiones se basan en emociones más que en impulsos: “Las decisiones de compra se validan cada vez más y las audiencias valoran el ROI Emocional tanto como el costo financiero”, aseguran.

Puede que la gente obtenga los datos de la IA, pero acuden a TikTok por la chispa humana, la alegría, el descubrimiento y el placer de conectar con sus creadores de tendencias favoritos antes de concretar cualquier acción.

