“No se retrasará más”: Take-Two ratifica fecha de lanzamiento de GTA VI para fines de 2026

Uno de los videojuegos más esperado ya tiene fecha de lanzamiento. Take-Two Interactive y Rockstar Games confirmaron que Grand Theft Auto VI se lanzará oficialmente el 19 de noviembre de 2026 , manteniendo intactos los planes de estreno.

La ratificación llegó durante la presentación de resultados del tercer trimestre del año fiscal 2026 de Take-Two, donde su director ejecutivo, Strauss Zelnick, dijo que “no se retrasará más”, manteniendo la fecha ya anunciada.

“Nuestra ejecución durante el año fiscal 2026 ha sido extraordinaria y tenemos mucha confianza a medida que nos acercamos al año fiscal 2027, que promete ser innovador para Take Two y toda la industria del entretenimiento, liderado por el lanzamiento de Grand Theft Auto VI el 19 de noviembre”, afirmó.

GTA VI

Según lo informado por la compañía, GTA VI debutará inicialmente en consolas de nueva generación: PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Además, Zelnick descartó versiones con diferencias de formato en el estreno, asegurando que la edición física estará disponible desde el primer día junto a la versión digital.

