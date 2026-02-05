;

“No se retrasará más”: Take-Two ratifica fecha de lanzamiento de GTA VI para fines de 2026

Tras múltiples rumores y aplazamientos, la compañía confirmó que el nuevo capítulo de la saga mantiene su calendario sin cambios.

Ruth Cárcamo

Rockstar Games

Rockstar Games

Uno de los videojuegos más esperado ya tiene fecha de lanzamiento. Take-Two Interactive y Rockstar Games confirmaron que Grand Theft Auto VI se lanzará oficialmente el 19 de noviembre de 2026, manteniendo intactos los planes de estreno.

La ratificación llegó durante la presentación de resultados del tercer trimestre del año fiscal 2026 de Take-Two, donde su director ejecutivo, Strauss Zelnick, dijo que “no se retrasará más”, manteniendo la fecha ya anunciada.

“Nuestra ejecución durante el año fiscal 2026 ha sido extraordinaria y tenemos mucha confianza a medida que nos acercamos al año fiscal 2027, que promete ser innovador para Take Two y toda la industria del entretenimiento, liderado por el lanzamiento de Grand Theft Auto VI el 19 de noviembre”, afirmó.

Según lo informado por la compañía, GTA VI debutará inicialmente en consolas de nueva generación: PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Además, Zelnick descartó versiones con diferencias de formato en el estreno, asegurando que la edición física estará disponible desde el primer día junto a la versión digital.

El camino hacia la fecha confirmada no ha estado exento de cambios. Primero, el título estaba previsto para otoño de 2025, luego fue reprogramado para mayo de 2026 y finalmente fijado para noviembre del mismo año.

