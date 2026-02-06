;

Permiso para realizarse exámenes médicos: cómo solicitarlo y en qué casos se puede faltar al trabajo

El tiempo que se utilice será considerado como trabajado y no incluye ningún descuento, según señala el reglamento.

Sebastián Escares

Algo que, probablemente, no todos los trabajadores conocían, es que en Chile se puede solicitar un permiso para concurrir a realizarse exámenes médicos durante la jornada laboral.

La facultad para poder hacerlo aparece explícitamente en el Código del Trabajo. Eso sí, el permiso puede ser otorgado si se cumple con lo establecido.

El permiso para faltar a la jornada puede ser solicitado una vez al año, durante medio día laboral, para hacerse cierto tipo de exámenes.

El reglamento establece que se puede faltar a la jornada laboral para hacerse exámenes de próstata, en el caso de los hombres, y mamografías y papanicolau, en el caso de las mujeres.

Además, se pueden incluir “otras prestaciones de medicina preventiva”, según especifican desde ChileAtiende.

¿Cómo solicitar el permiso?

Para acceder al permiso, se requiere:

  • Tener un contrato de trabajo por más de 30 días.
  • Hacer uso del beneficio por lo menos 30 días después de haber empezado la relación laboral (firma del contrato).
  • Lo anterior también es válido para contratos a plazo fijo, por obra o faena, quienes podrán hacer uso de su derecho en cualquier momento durante la vigencia del contrato.

Para ejercer el derecho, hay que avisar al empleador con una semana de anticipación de realizarse los exámenes.

Tras ello, debes presentar los comprobantes médicos para corroborar que te hiciste los exámenes médicos en la fecha y el horario en que te autorizaron.

Cabe señalar que el tiempo empleado se considera como trabajado, por ende, no se aplicará ningún descuento al trabajador.

