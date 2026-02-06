Sábado caluroso en Santiago: meteoróloga Michelle Adam proyecta hasta 37 grados y cielos despejados / Agencia Uno

La Dirección Meteorológica de Chile proyectó que este sábado 7 de febrero habrá una jornada cálida y mayormente despejada en Santiago, con temperaturas que marcarán máximas que podrían llegar a los 34 grados.

Este evento de altas temperaturas se da luego de un fin de semana marcado por las lluvias, tormentas eléctricas e incluso granizos.

Sin embargo, expertos han señalado que los termómetros en la capital podrían registrar hasta 37 grados en algunos sectores de la región Metropolitana.

Sábado caluroso en Santiago: proyectan hasta 37 grados

La meteoróloga de Canal 13, Michelle Adam, advirtió que en algunas comunas de la zona norte de la Región Metropolitana se registrarán hasta 37 grados “entre las 15:00 y las 17:30 horas” del sábado 7.

Además, afirmó que desde las 13:00 horas ya habrán 30 grados, temperatura que no bajará hasta las 20:00 horas.

“El sábado todos nos acostamos tarde, porque mañana dormir temprano va a ser prácticamente imposible”, aseveró.