Gigante del retail cerró su tienda en el Mallplaza Los Dominicos: este fue el motivo

Javier Méndez

El viernes pasado la multitienda Ripley concretó el cierre definitivo de su sucursal ubicada en el Mallplaza Los Dominicos, en la comuna de Las Condes.

El espacio bajó sus cortinas una hora antes de lo habitual y, según reportaron clientes, durante las últimas semanas se llevaron a cabo liquidaciones de diversos productos.

No se trata de una situación inédita en el sector oriente. En enero de 2025 también se dio de baja el punto de venta que se tenía en el mall Cenco Alto Las Condes, un establecimiento que representaba menos del 1% de los ingresos.

Un par de meses antes, también se despidieron de la locación capitalina de calle Huérfanos 967 y un lugar en Concepción: Barros Arana 839.

¿Por qué cerraron la tienda de Ripley en el Mall Los Dominicos?

Según explicó la compañía en una declaración compartida a ADN.cl, el cierre se concretó debido a la “redefinición de la estrategia comercial de Mallplaza Los Dominicos, orientada a transformar su mix de tiendas y potenciar su desempeño". Así, se puso fin al contrato existente.

Desde Ripley señalaron que continúan “reafirmando su compromiso de continuar trabajando conjuntamente para seguir fortaleciendo las operaciones” en todos los centros comerciales donde continúan las operaciones.

Según el texto de la empresa, los trabajadores afectados serán reubicados en otras sucursales de la firma “priorizando su bienestar y estabilidad laboral”. En la actualidad, Ripley cuenta con 71 locaciones repartidas entre el territorio nacional y Perú.

De acuerdo con lo que ha señalado la empresa en el pasado, se evalúa de manera constante la rentabilidad de sus tiendas. Este análisis contempla la apertura, el cierre o la búsqueda de nuevas oportunidades dentro del rubro del retail.

