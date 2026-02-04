;

Histórica fábrica chilena que funcionó por más de 70 años será un nuevo centro comercial: ¿Dónde queda y cuándo abre?

Ya comenzaron la obras de Barrio Sur, un proyecto que aprovechará un espacio abandonado desde el año 2017.

Javier Méndez

La ciudad de San Carlos, en la Región del Ñuble, vivirá una transformación importante. La antigua planta arrocera de Tucapel, que operó por más de 70 años, será reconvertida en el primer centro comercial de la zona: Barrio Sur.

El proyecto es impulsado por los empresarios inmobiliarios Julio Roberts Maturana y Patricio Lozano con la idea de rescatar una estructura que estuvo abandonada desde el 2017, luego de que la brasileña Camil Alimentos cerrara el lugar.

En cifras, la superficie construida abarcará unos 6.000 m2 dentro de un terreno de 14.000 m2.

El recinto contará con un supermercado El Trébol, una tienda de mejoramiento del hogar y un centro de salud de 400 m2. A esto se sumarán otros 15 locales comerciales y una variada propuesta gastronómica.

Las obras ya comenzaron, buscando conservar una parte del casco antiguo de la instalación. En el diseño se incorporarían elementos estructurales como las vigas de la planta. La ubicación exacta es calle Ramón Freire, esquina con Avenida Arturo Prat.

Se espera que el lugar esté operativo a fines de este 2026. “Debería transformarse a fines de este año en una de las aperturas más importantes de la región y sin duda el nuevo polo comercial de San Carlos”, describió Mauricio Ortiz, parte de MO Global Advisors, consultora especializada en desarrollo de centros comerciales.

ADN

Inaugurada en 1945, la fábrica original de Tucapel en San Carlos se convirtió rápidamente en un pilar económico para la zona. El recinto se mantuvo operativo de manera ininterrumpida por más de siete décadas.

El motivo específico del cierre en 2017 fue una decisión estratégica de la controladora brasileña para centralizar sus operaciones en otras regiones del país.

ADN

