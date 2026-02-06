Ad portas del inicio de la serie de conciertos que Chayanne ofrecerá en Chile como parte de su gira “Bailemos Otra Vez”, el artista ya se encuentra en el país para comenzar sus presentaciones.

Cabe recordar que el puertorriqueño realizará tres shows en distintas ciudades : el 7 de febrero en Concepción, el 11 de febrero en Viña del Mar y, finalmente, el 14 de febrero en Santiago.

El propio Chayanne anunció su llegada a Chile a través de la red social X, donde compartió un video en el que aparece saludando a sus fanáticas en Concepción.

“Gracias por este recibimiento tan lleno de amor . Me hacían mucha falta”, escribió el artista en la publicación, que ya suma más de 100 comentarios de usuarias que le dan la bienvenida.

Revisa aquí el video compartido por Chayanne en Concepción: