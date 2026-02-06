;

VIDEO. “Me hacían mucha falta”: Chayanne aterriza en Chile y enciende la previa de su gira “Bailemos Otra Vez”

El cantante anunció su arribo con un video desde Concepción, donde comenzará la serie de presentaciones que continuará en Viña del Mar y Santiago.

Ruth Cárcamo

Agencia UNO

Agencia UNO / AgenciaUno

Ad portas del inicio de la serie de conciertos que Chayanne ofrecerá en Chile como parte de su gira “Bailemos Otra Vez”, el artista ya se encuentra en el país para comenzar sus presentaciones.

Cabe recordar que el puertorriqueño realizará tres shows en distintas ciudades: el 7 de febrero en Concepción, el 11 de febrero en Viña del Mar y, finalmente, el 14 de febrero en Santiago.

Revisa también

ADN

El propio Chayanne anunció su llegada a Chile a través de la red social X, donde compartió un video en el que aparece saludando a sus fanáticas en Concepción.

“Gracias por este recibimiento tan lleno de amor. Me hacían mucha falta”, escribió el artista en la publicación, que ya suma más de 100 comentarios de usuarias que le dan la bienvenida.

Revisa aquí el video compartido por Chayanne en Concepción:

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad