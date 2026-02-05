Cancamusa anuncia el Dopamina Tour Chile 2026: revisa las fechas y ciudades para la esperada gira

Cancamusa finalmente anunció una gran y muy esperada noticia para sus fanáticos, el Dopamina Tour Chile 2026, un recorrido que la acercará aún más a sus seguidores.

La gira contempla cuatro ciudades cargadas la zona sur y centro del país, agendado cada una de ellas en un acotado período de poco más de una semana.

De manera concreta, se presentará en Valdivia, Concepción, Viña del Mar y Santiago durante el mes de mayo.

“Mi querido Chile, nos vemos en Dopamina Tour 2026 (...) Les espero con todo mi amor! Pd: ¡Estoy muy emocionada!“, escribió a través de sus redes sociales.

La baterista y vocalista nacional ofrecerá una presentación única de su más reciente álbum que lleva el mismo título de la gira, combinando novedades y clásicos de su trayectoria.

El disco explora el placer y la motivación como fuerzas vitales, donde “solo hace falta una pequeña molécula para descubrir un enorme deseo, experimentar un nuevo amor, explorar nuevos mundos, escribir una canción y mirar al futuro”.

Con 12 canciones grabadas mayormente en Ciudad de México, incluye temas como Te Conocí, Check, Fue un adiós y Antes de que apague el sol, fusionando pop melancólico, rock sutil y soul nostálgico con arreglos de bronces y cuerdas.

Calendario y venta de entradas

Valdivia : 15 de mayo | Teatro Cervantes.

: 15 de mayo | Teatro Cervantes. Concepción : 20 de mayo | Teatro Biobío.

: 20 de mayo | Teatro Biobío. Viña del Mar : 23 de mayo | Teatro Municipal.

: 23 de mayo | Teatro Municipal. Santiago: 24 de mayo | Teatro Nescafé de las Artes.

Las entradas ya están a la venta y puedes revisarlas directamente AQUÍ, accediendo a la fecha que desees para enterar a la respectiva ticketera.