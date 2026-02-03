Chayanne en Chile 2026: Conoce a los teloneros que abrirán los conciertos del artista puertorriqueño

Quedan pocos días para los tres conciertos que ofrecerá Chayanne en Chile en el marco de su gira “Bailemos Otra Vez”, donde se presentará en tres ciudades de nuestro país.

El primero de ellos se realizará el próximo 7 de febrero en Concepción. Luego, el 11 de febrero, el artista puertorriqueño ofrecerá su espectáculo en Viña del Mar y, finalmente, el 14 de febrero se presentará en el Estadio Nacional.

Para estos conciertos, Chayanne contará con la presencia de tres teloneros diferentes para las fechas en Concepción, Viña del Mar y Santiago.

¿Quiénes son los teloneros para los shows de Chayanne en Chile?

Según información entregada por DG Medios, los encargados para abrir los shows de Chayanne serán tres artistas nacionales.

El encargado de telonear al artista de 57 años en Concepción será el cantante Charly Benavente, quien representó a Chile en la Competencia Internacional del Festival de Viña del Mar 2024.

En Viña del Mar este rol lo cumplirá Cristóbal Briceño, conocido por ser el vocalista de bandas como Fother Muckers, Ases Falsos y Las Chaquetas Amarillas.

Por último, en Santiago, Catalina y Las Bordonas de Oro será la banda encargada de telonear a Chayanne en el Estadio Nacional.

Aún hay entradas disponibles para los shows de Chayanne en Chile, las cuales se pueden adquirir a través del sistema Ticketmaster.