Levantan prohibición de baño en El Quisco por fragata portuguesa: sólo Concón queda con restricción

Pese a esto, la autoridad sanitaria enfatizó en la peligrosidad del contacto con esta especie marina.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno

La Seremi de Salud de Valparaíso anunció el levantamiento de la prohibición de baño y actividades recreativas en el mar para las playas Los Corsarios y Punta de Tralca, en la comuna de El Quisco, tras confirmar la ausencia de fragata portuguesa en la zona.

Con esta medida, sólo queda con restricción Playa Amarilla en Concón.

La decisión se suma al desbloqueo que ya se había aplicado en los balnearios de Algarrobo Norte, El Canelo y Canelillo, y en las comunas de Santo Domingo, El Tabo y Cartagena, cuyos accesos al mar fueron habilitados entre el 28 de enero y el 4 de febrero.

¿Qué hacer si ves una fragata portuguesa?

El seremi (s) de Salud, Carlos Zamora Rojas, recalcó que se trata de un monitoreo constante: “Estamos en una situación dinámica, por lo que revisamos diariamente la presencia de la fragata portuguesa en las playas”, señaló, aclarando que cualquier medida puede ser modificada según el avance del fenómeno.

La autoridad también enfatizó en la peligrosidad del contacto con esta especie marina: “Produce un gran ardor y dolor que puede traer complicaciones, especialmente en personas con preexistencias, niños o adultos mayores”, advirtió Zamora.

Ante la presencia de una fragata portuguesa, se recomienda evitar el baño, no tocarla —ni viva ni muerta—, y usar calzado si se camina por la arena. En caso de picadura, la zona debe lavarse con agua de mar, retirar los tentáculos visibles sin frotar la piel y, si es posible, aplicar vinagre blanco. Si los síntomas persisten, se debe acudir a un centro asistencial.

