Por presencia de fragata portuguesa: prohíben el baño en tres playas de la región de Valparaíso

Durante las últimas horas de este sábado, la Seremi de Salud de Valparaíso prohibió el baño en tres playas de la región por la presencia de la fragata portuguesa.

Se trata de una medida temporal que regirá para las playas de Cartagena, El Tabo y Santo Domingo, según informó la entidad por medio de un comunicado.

En los tres balnearios mencionados quedaron prohibidas tanto las actividades recreativas como también el baño en dichas zonas.

“Como Seremi de Salud, fuimos notificados por la Capitanía de Puerto de San Antonio sobre la presencia de ejemplares de Fragata Portuguesa en playas de las tres comunas, por lo que como Autoridad Sanitaria dictamos una prohibición temporal de baño y actividades recreativas para Cartagena, El Tabo y Santo Domingo; la que se mantendrá hasta que verifiquemos que no existe riesgo para la comunidad”, informaron desde la Seremi.

El @ministeriosalud a través de la Resolución Exenta N° 1857/2026 del 23 de enero dispone: PROHIBICION de baño en Playas de las comunas de SANTO DOMINGO, Cartagena y El Tabo por la presencia de FRAGATAS PORTUGUESAS@santodomingocl @CenaprocCL @cenaproccl @Senapred pic.twitter.com/0h8JC9iURx — Proteccion_Civil (@StoDomingoECO12) January 24, 2026

¿Qué hacer si recibo una picadura de una fragata portuguesa?

Desde el Gobierno indican que, en caso de recibir una picadura, lo primero que se debe hacer es “lavar inmediatamente con agua de mar la zona afectada y retirar los restos de tentáculos sin tocarlos, utilizando un elemento plástico liso como una cédula de identidad u otro similar. Es importante no utilizar la mano desnuda, pues se producirá una nueva picadura".

En tanto, no se puede aplicar agua dulce, ni rascarse la piel con arena o toallas. Por el contrario, se debe usar vinagre blanco y “se puede utilizar sumergiendo la lesión entre 15 a 30 minutos o aplicando sobre esta”.

“En caso de tener una lesión, evitar usar: alcohol, orina, agua potable, bicarbonato de sodio, bebidas, jugo de limón o protector solar, ya que pueden aumentar la gravedad de la picadura”, agregan.

Si los síntomas continúan, se debe recurrir a un centro de salud cercano o llamar a Salud Responde al 600 360 7777.