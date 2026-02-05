;

Alerta por fragata portuguesa en Chile: estos son los síntomas que podrían requerir atención médica

Varias playas han prohibido el baño a turistas debido a la presencia de esta especie.

Juan Castillo

Getty Images

Getty Images

Debido a la presencia de fragata portuguesa, la autoridad sanitaria determinó la prohibición de baño y actividades recreativas en varias playas del litoral central de Chile.

El pasado miércoles, la Seremi de Salud decretó esta prohibición para los balnearios El Canelo, El Canelillo y Algarrobo Norte, el Algarrobo; y Los Corsarios y Punta de Tralca, en El Quisco.

Por lo mismo, hicieron un llamado a la prevención, puesto que la fragata portuguesa es altamente tóxica.

Alerta por fragata portuguesa en Chile: síntomas y qué hacer en caso de picadura

Según detallaron las autoridades, en caso de picadura de fragata portuguesa se debe lavar inmediatamente con agua de mar la zona afectada y retirar los restos de tentáculos (si estos son visibles), raspando la zona con un objeto similar a una cédula de identidad.

Asimismo, no se debe aplicar agua dulce, tampoco frotar ni raspar la piel con arena o toallas. Y si se dispone de vinagre blanco doméstico, se puede usar sumergiendo la lesión entre 15 a 30 minutos o aplicando sobre ésta.

En tanto, los síntomas principales en caso de picadura son:

  • Dolor intenso: Sensación de quemadura fuerte en la zona de contacto
  • Reacciones en la piel: Enrojecimiento (eritema), hinchazón (edema), ronchas y, a menudo, marcas lineales que pueden durar semanas
  • Síntomas sistémicos: Náuseas, vómitos, dolor abdominal, dolor de cabeza (cefalea), calambres y espasmos musculares.
  • Reacciones graves: Dificultad para respirar (broncoespasmos), arritmias cardíacas o desmayos.

En caso de que los síntomas o malestares como dolor intenso (como una quemadura) o enrojecimiento continúen, se recomienda dirigirse a un centro de atención asistencial.

