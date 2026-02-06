Laurence Fishburne se une a Scarlett Johansson en la nueva película de ‘El Exorcista’: así será el elenco 2026

El cine de terror, uno de los géneros más populares entre el público y de lo más rentable para las productoras, sigue siendo una alternativa interesante para todos los que disfrutan de la industria.

Dentro de este apartado hemos conocido importantes títulos a lo largo de la historia, aunque hay uno que ha sabido alzarse como un clásico de culto y de lo más valorado por críticos y la audiencia.

Se trata nada más y nada menos que de El exorcista, estrenada originalmente en 1973 bajo la dirección de William Friedkin a partir de un guion de William Peter Blatty basado en la historia original de William Peter Blatty.

La película fue todo un éxito y marcó un precedente en la industria cinematográfica, además con el pasar de los años motivó a expandir su historia con nuevas entregas que se extienden hasta el día de hoy.

Bajo este contexto, hace ya más de un año se sabía que Mike Flanagan estaba trabajando en una nueva película la cual ya sumó a Scarlett Johansson como uno de sus rostros principales.

Ahora, se dio a conocer la inclusión de otro gran actor, reconocido en Hollywood, para sumarle aún más peso al reparto y motivar a la audiencia desde antes de sus primeros avances.

Hablamos de Laurence Fishburne, ampliamente conocido por darle vida al legendario Morpheus en Matrix, un nombre que eleva las expectativas y con el que se busca revitalizar la franquicia.​

El intérprete de 64 años se une a Johansson pero también a Jacobi Jupe, Diane Lane y Chiwetel Ejiofor, otros confirmados en el elenco, aunque por el momento sin tener claridad sobre su personaje.

Universal Pictures y Blumhouse están al frente de la cinta. Alexandra Magistro se desempeña como productora ejecutiva (Red Room), David Robinson (Morgan Creek), Jason Blum como productor y Ryan Turek como ejecutivo (Blumhouse-Atomic Monster).

Si todo continúa según los planes, el rodaje debería arrancar durante el mes de marzo en Nueva York, rompiendo con locaciones tradicionales en la historia previa de la saga, reflejando la intención de presentar algo fresco, renovado y audaz. El estreno está previsto para marzo de 2027.