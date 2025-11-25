Es la actriz más taquillera de la historia y fue elegida la mujer más sexy: ahora protagonizará una nueva versión de “El Exorcista” / Sunset Boulevard

La aclamada actriz Scarlett Johansson protagonizará una “nueva versión radical” de la clásica película de terror “El Exorcista”. Esta nueva entrega contará una historia completamente nueva ambientada en el universo de la franquicia y no será una secuela de la película de 2023, “El Exorcista: Creyente”.

El proyecto será dirigido por el aclamado cineasta de terror Mike Flanagan, conocido por éxitos televisivos como “The Haunting of Hill House” y “Midnight Mass”. La filmación de la nueva versión se llevará a cabo en la ciudad de Nueva York.

Johansson, una estrella de éxito

La participación de Scarlett Johansson es vista con gran entusiasmo por el estudio. Universal está ansioso por volver a colaborar con la actriz, quien recientemente protagonizó “Jurassic World Rebirth” para el estudio. Esa película recaudó más de 850 millones de dólares en taquilla mundial, convirtiéndose en una de las películas más taquilleras del año.

Scarlett Johansson tiene el récord de la actriz más taquillera de la historia , superando los US$14.900 millones en taquilla mundial gracias a películas como Jurassic World: Rebirth y su papel en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Además, fue la actriz mejor pagada del mundo en 2018 y 2019, según Forbes.

La actriz también fue nombrada la “Mujer Viva Más Sexy” (“Sexiest Woman Alive”) por la revista Esquire en 2006 y, de nuevo, en 2013.

Flanagan expresó su satisfacción por la incorporación de la actriz al proyecto:

“Scarlett es una actriz brillante cuyas cautivadoras actuaciones siempre se sienten realistas y sólidas, desde películas de género hasta éxitos de taquilla del verano, y no podría estar más feliz de que se una a esta película de ‘El Exorcista’”.

La producción y el clásico original

La nueva versión de “El Exorcista” es una colaboración entre la fusión Blumhouse-Atomic Monster (de Jason Blum y James Wan), Morgan Creek (detrás de cuatro películas anteriores de la franquicia) y el estudio Universal.

El director Mike Flanagan también ha finalizado recientemente la producción de la adaptación televisiva de la novela debut de Stephen King, “Carrie”, para Amazon MGM Studios.

La película original de 1973 fue un éxito de crítica y público, recaudando 441 millones de dólares en taquilla y obteniendo dos premios Oscar. Seguía a Chris MacNeil (Ellen Burstyn) en la búsqueda de dos sacerdotes para realizar un exorcismo a su hija, interpretada por Linda Blair.