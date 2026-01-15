;

El ranking de inflación 2025 en América: Chile destaca en los mejor posicionados del continente

Argentina y Venezuela son algunos de los extremos del listado.

José Campillay

En medio de un escenario global marcado por la incertidumbre y cargado de tensiones, además de los propios dilemas y conflictos internos, la economía siempre es un punto a discutir a nivel local así como también en comparativas dentro de la región.

Bajo este contexto, durante las últimas horas se dio a conocer una realidad que posiciona a Chile en una posición aceptable, muy por encima de lo que algunos pensaba o se intentaba instalar. Esto, en base a los niveles de inflación.

Según los datos actualizados de Tradingeconomics, durante 2025, el país se ubicó como una de las naciones con menor inflación en América Latina, teniendo en cuenta que la zona está marcado por extremos dispres.

Sin sorpresa alguna, Venezuela lideró con alzas descontroladas: se dispararon con un 172%, aunque se mantiene cierta cautela con la cifra debido a las dificultades para recopilar información confiable. Además, algunos analistas privados apuntan incluso al 500%.

Por otra parte, Argentina destaca con un incremento de apenas 31,4% (la menor desde 2017, cuando fue de 24,8%). De esta manera, pudo lograr un segundo año de desaceleración en nivel precios tras el peak de 211,4% alcanzado el 2023.

Por detrás aparecen Haití (28,3%), Bolivia (20,4%), Surinam (11,6%) y Cuba (14,7%), siendo llamativo el caso boliviano, que sufrió un aumento de precios internos en un contexto de escasez de dólares y combustible.

En otro grupo, separado por tener tasas de un solo dígito, aparece Colombia con un alza de 5,1%, superando así la meta oficial de 3% por quinto año consecutivo.

México tuvo un incremento de 3,69%; República Dominicana de 4,95%; Brasil uno de 4,46% y Uruguay con 3,65%.

Chile por sobre la meta

Chile registró un alza de 3,5%, posicionándose como uno de los países en Latinoamérica con menor inflación, logrando además cinco años consecutivos por sobre la meta de 3% del Banco Central (BC).

Con esto, se logran las expectativas de varios analistas que apuntaban a esta meta en el primer trimestre del año, impulsado además por una caída mensual del -0,2% en diciembre.

Algunos factores claves fueron las presiones contenidas en alimentos, salud y transporte, con el IPC de diciembre superando expectativas de mercado..

El BC, en su Informe de Política Monetaria (IPoM) de diciembre 2025, proyectaba convergencia a la meta del 3% en el primer trimestre de 2026, gracias a un entorno externo favorable y menor presión de costos internos.

