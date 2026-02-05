;

Por un simple error: detienen a sujeto que usaba vehículo robado hace seis años

Una persona de 19 años de nacionalidad extranjera fue aprehendida en La Serena.

Nicolás Lara Córdova

Por un simple error: detienen a sujeto que usaba vehículo robado hace seis años / VICTOR HUENANTE

En La Serena, Carabineros logró detener a un sujeto de 19 años de nacionalidad extranjera luego de un operativo en la ciudad del norte de Chile.

Lo curioso del hecho es que el detenido se movilizaba en un vehículo que mantenía encargo por robo desde noviembre de 2019.

Según el medio Mi Radio, el sujeto fue aprehendido luego de una fiscalización preventiva realizada por Carabineros, donde también descubrieron que el sujeto portaba un arma y tres municiones.

Dichos elementos también fueron decomisados por la policía. Ahora, el sujeto pasará a control de detención.

