Conductor frustra violento intento de encerrona: embistió a delincuentes y auto terminó volcado

El hecho ocurrió en Pudahuel. El vehículo usado por los antisociales tenía patente adulterada y había sido robado en La Granja.

Juan Castillo

Un intento de encerrona fue frustrado este jueves por un conductor de camión en plena caletera de la Ruta 68, a la altura de la comuna de Pudahuel.

Según informó Carabineros, el hecho ocurrió alrededor de las 12:00 horas, cuando un grupo de delincuentes intentó interceptar un transporte de alto tonelaje que trasladaba carga de la empresa Dell.

En ese momento, el conductor decidió embestir el vehículo de los antisociales, provocando que este se volcara. Esto permitió que lograra escapar con el camión hacia una bodega cercana, mientras que los delincuentes huyeron del lugar sin lograr concretar el robo.

Vehículo tenía encargo por robo y patente adulterada

El teniente de Carabineros Iván Vega entregó detalles del operativo. “Al llegar al lugar evidenciamos que había un accidente, pero por experiencia policial detectamos que las patentes no eran originales, sino de fabricación artesanal”, señaló.

Al revisar el número de serie en los vidrios, se confirmó que el automóvil tenía encargo vigente por robo desde el 28 de enero en La Granja.

“Posteriormente se estableció que el vehículo intentó realizar una encerrona a un camión con carga tecnológica”, explicó Vega, quien agregó que personal de la SIP de la 26ª Comisaría quedó a cargo de las diligencias.

El hecho está siendo investigado por la Fiscalía Local de Pudahuel, y hasta ahora no se ha precisado el estado de salud del conductor ni la cantidad exacta de delincuentes involucrados en el intento de robo.

