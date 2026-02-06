“Hay unas bien raras...”: La insólita oferta que recibió Cristián ‘Chico’ Pérez por su colección de 5700 vinilos

El pasado jueves Cristián ‘Chico’ Pérez dio a conocer a través de su canal Maxivinil que venderá su colección de más de 5700 vinilos y que finalizará su proyecto de YouTube.

Dicha colección, la fue mostrando en los diferentes capítulos que publicó en Maxivinil, espacio en el que Pérez se convirtió en el canal dedicado a la música en vinilos más grande de Hispanoamérica.

“Me transformé en una especie de referente, sin buscarlo, así que nada. Misión cumplida”, indicó en conversación con Radio ADN.

- ¿Hay algún disco que tenga en su poder que sea único en Chile?

- Es difícil saberlo porque las fábricas no hacen una sola edición, hacen una tirada más o menos grande. Hay discos que son mucho más difíciles. Hay algunos que son pocos y que están en muy mal estado. Yo probablemente tengo por ahí uno en buena condición, eso hace la diferencia, pero no me atrevería a decir cual.

- En su video mencionó que su colección la puso en venta entre 100 y 200 millones, ¿ya ha recibido ofertas?

- Sí, hay algunas que van en serio. Otras han sido bien raras, por ejemplo, me están ofreciendo unas tierras en Chiloé (ríe). Pero sí, hay varias ofertas, vamos a ver qué pasa. Si se van, bien y si no, seguirán conmigo...

- Los va a seguir disfrutando...

- Claro, los seguiré disfrutando cuando me den ganas, pero no tengo esa cosa, de que la gente debería saber hacer, que es soltar, el dejar ir. ¿De qué me sirve si mañana me muero y aquí se queden los 5700 discos? Yo ya le saqué provecho.

- ¿No ha pensado abrir un museo dedicado a la música?

- No, porque eso es un gasto de plata que no va a redimir nada, es solo gasto. El hecho de tocar los vinilos ya los desgastan y la gente no cuida nada.

- Aparte de vinilos, ¿hay algo más que coleccione?

- Si, tengo como 7000 CDs, cassettes y VHS. Hay gente que me ha preguntado si iba a dejar de escuchar música y no, yo voy a seguir haciéndolo, solo que se van los vinilos. Tengo un montón de CDs, laserdiscs, cassettes, blu-rays, tengo demasiada música en muchos formatos. Dejo ir esta colección porque siento que es un buen momento, o sea, cuando tú tienes dólares los vendes cuando el dólar está alto. Cuando tienes oro, lo guardas para venderlo cuando esté en buen precio y el vinilo hoy día es un bien que la gente aprecia.