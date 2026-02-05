;

VIDEO. Entre 100 y 200 millones de pesos: “Chico” Pérez pone a la venta su colección de vinilos de más de 40 años

“No hay ninguna posibilidad de que un disco suelto salga de esta colección”, indicó el periodista y DJ sobre su colección de más de 5000 vinilos.

Nicolás Lara Córdova

Cristián “Chico” Pérez decidió poner fin a su proyecto Maxivinil. En dicho espacio, el periodista y DJ compartía su pasión por la música y los vinilos.

En su último capítulo publicado este jueves, Pérez dio a conocer publicará los últimos nueve episodios en su canal de YouTube que creó en 2013.

“Es el momento en que es ideal desde mi punto de vista cerrar este proyecto. ¿Qué mejor que cerrarlo con 1000 capítulos?“, indicó ‘Chico’ Pérez.

“Nos encontramos con gente que encuentra que está todo mal, que el micrófono no sé que, que la cámara no sé cuanto, pero eso es parte de hacer algo público y gratis y es que la gente se siente con el derecho de exigir y reclamar”, complementó.

“He decidido en poner a la venta esta colección que tiene 5500 vinilos aproximadamente”

En el mismo video, ‘Chico’ Pérez dio un impactante anuncio: pondrá a la venta su colección de vinilos.

“Son 40 años de coleccionismo, tiene un 95% de ediciones de época, tiene discografías completas a veces inconseguibles”, explicó.

El DJ comentó que él no tiene “ninguna necesidad monetaria”, ni “ningún apuro”, pero que sí está dispuesto a dejar su colección, la cual construyó en 40 años.

El detalle de esta venta es que Pérez no venderá ningún vinilo de manera individual, por lo que, quien quiera esta colección deberá adquirirla completa.

“El precio que estoy pidiendo es menor a lo que realmente vale esta colección, pero estoy dispuesto a soltarlo entre los 100 y 200 millones de pesos”

