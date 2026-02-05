Presidente Boric reitera llamado al Congreso a aprobar Sala Cuna en marzo: “No se trata de qué gobierno pone la firma”
El Mandatario sostuvo que la ausencia del proyecto de ley “ha llevado a la discriminación de las mujeres y ha dificultado su ingreso al mundo laboral”.
Durante su visita a la Región de Aysén, el Presidente Gabriel Boric reiteró el llamado al Congreso a aprobar, en las primeras semanas de marzo, el proyecto de ley de sala cuna.
Cabe recordar que la tramitación de la iniciativa quedó postergada para marzo, luego de que la comisión de Educación del Senado no lo pusiera en tabla, lo que desató un cruce entre el Gobierno y la oposición.
Frente a esto, el Mandatario manifestó: “Yo quiero hacerle un llamado de corazón al Parlamento, porque hoy día tenemos un consenso técnico respecto a una política pública que lleva demasiados años esperando y que su ausencia ha llevado a la discriminación de las mujeres y ha dificultado su ingreso al mundo laboral”.
“Esto no se trata de qué gobierno pone la firma”
“Congreso de Chile, saquemos Sala Cuna en marzo. Esto no se trata de qué gobierno pone la firma, y por eso le propongo al nuevo gobierno que esto no puede ser una cuestión de quién se lleva los créditos”, añadió.
En ese sentido, el Presidente Gabriel Boric reiteró: “Saquemos la ley de Sala Cuna las primeras semanas de marzo y que el próximo gobierno sea el que la promulgue (...). Lo que importa son las mujeres, los niños y las niñas de Chile”.
