Embajador de EE. UU. en Chile revela cuándo definirán apoyo a candidatura de Michelle Bachelet a la ONU

El Presidente Gabriel Boric oficializó este lunes que Chile inscribió oficialmente la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas.

Desde sectores de la oposición se ha planteado que la expresidenta podría enfrentar un veto por parte de Estados Unidos. Esa lectura cobró mayor fuerza luego de que el Presidente Gabriel Boric confirmara la inscripción formal de la postulación, junto con el respaldo de Brasil y México.

El tema fue abordado por el embajador estadounidense en Chile, Brandon Judd, quien en entrevista con El Mercurio señaló que la candidatura de Bachelet aún se encuentra en etapa de análisis.

“No existe una posición oficial en este momento, ni la habrá hasta que todas las postulaciones sean evaluadas”, afirmó.

Judd precisó además que Washington revisará los antecedentes de la exmandataria, indicando que: “Evaluaremos su trayectoria, sus puntos fuertes y también sus debilidades. Sin embargo, todavía no se ha adoptado una decisión y no sabría decir cuándo ocurrirá”.

“Es más fácil trabajar con personas afines ideológicamente”

Respecto al apoyo de Brasil y México, ambos gobiernos de izquierda, el diplomático sostuvo que es natural que los países respalden a figuras con afinidad política.

“Es más sencillo trabajar con personas ideológicamente cercanas. La izquierda propondrá a quienes considera afines a sus objetivos, y la derecha hará lo mismo”, comentó.

En ese contexto, Judd agregó que Estados Unidos mantiene una relación estrecha con la administración entrante de José Antonio Kast. “Tenemos muy buenos vínculos con ellos y creemos que podremos avanzar en lo que espera el pueblo chileno”, concluyó.