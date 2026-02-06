Famoso actor de “Field of Dreams” y “West Wing” es acusado formalmente de abuso sexual contra una menor / Denise Truscello

El reconocido actor y director estadounidense Timothy Busfield, conocido por sus papeles en producciones como “The West Wing” y “Field of Dreams”, enfrenta uno de los momentos más oscuros de su trayectoria. Este viernes, el fiscal de distrito del condado de Bernalillo (Nuevo México), Sam Bregman, anunció que un gran jurado ha acusado formalmente a Busfield de cuatro cargos de contacto sexual criminal con un menor de 13 años.

Los hechos habrían ocurrido entre 2022 y 2024, periodo en el que Busfield se desempeñaba como director en el set de la serie de televisión “The Cleaning Lady”. Según la denuncia inicial:

Un menor acusó al director de haber tocado sus partes íntimas por encima de la ropa cuando tenía 7 y 8 años.

El hermano gemelo del niño también declaró haber sido objeto de tocamientos inapropiados, aunque inicialmente guardó silencio por temor a represalias.

La estrategia de la defensa

Busfield ha negado categóricamente las acusaciones. Su abogado, Larry Stein, sostiene que el caso de la fiscalía tiene “lagunas que ninguna decisión de acusación puede curar”. La defensa argumenta que:

En los interrogatorios iniciales, los niños negaron haber sido tocados de forma inapropiada. Los padres habrían incitado a los menores a cambiar su versión después de que estos perdieran sus roles en la serie. El gran jurado se negó a respaldar cargos adicionales por acoso sexual que la fiscalía intentó incluir.

Escenario judicial

A pesar de la gravedad de los cargos, el juez David Murphy decidió mantener la libertad del actor (quien se entregó voluntariamente en enero), argumentando que no se probó un patrón previo de conducta criminal ni un peligro para el público.

Por su parte, la fiscal adjunta Savannah Brandenburg-Koch insiste en que las pruebas son sólidas, basándose en hallazgos médicos y testimonios de terapeutas. La fiscalía ha descrito el comportamiento de Busfield como una conducta de abuso de poder y captación de menores que se habría extendido por tres décadas.

La acusación formal del gran jurado permite que el proceso avance directamente hacia un juicio oral, saltándose la audiencia preliminar de evidencia. Busfield ha manifestado que espera probar su inocencia en audiencia pública.