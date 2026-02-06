Muere Charles C. Stevenson, actor estadounidense de “Hombres de Negro”, “Glee” y “Dr. House”

El mundo del espectácuto estadounidense está de luto tras la muerte del actor Charles C. Stevenson, Jr. Tenía 95 años de edad.

El artista, conocido por participar en producciones como Hombres de Negro (1997) y la comedia Will and Grace, falleció debido a causas naturales.

Todo ocurrió el pasado lunes 19 de enero en Camarillo, California, pero se difundió recién este mes de febrero.

Aunque el “bicho” de la actuación lo picó a los 50 años, sus papeles más recordados llegaron en su madurez. De hecho, obtuvo su primer rol de peso a los 76 años en la película de Disney Snow Buddies.

En su historial profesional también fue parte de produccion de grueso calibre como Glee, Dr. House, Ghost World y Murder, She Wrote.

"Stevenson también se especializó en papeles como predicador, sacerdote o pastor“, recordó Variety.