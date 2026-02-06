;

Aprueban sacrificio de casi 2.000 ciervos en isla de Estados Unidos por plan de restauración ambiental

El plan autorizado por autoridades de California ha generado tensión entre expertos en conservación.

Javiera Rivera

Aprueban sacrificio de casi 2.000 ciervos en isla de Estados Unidos por plan de restauración ambiental

Aprueban sacrificio de casi 2.000 ciervos en isla de Estados Unidos por plan de restauración ambiental / jared lloyd

Un plan de restauración ambiental en la Isla Catalina, frente a la costa de Los Ángeles, Estados Unidos, contempla el sacrificio de cerca de 2.000 ciervos con el fin de apoyar la conservación del cóndor californiano, una especie en peligro de extinción.

La iniciativa fue autorizada por el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California tras una propuesta de la organización Catalina Island Conservancy, que busca reducir el impacto de especies invasoras cuya población creció sin control.

Según la entidad, pese a que desde hace años se realizan sacrificios para contener el número de animales, la reproducción ha impedido estabilizar la situación.

El proyecto forma parte de una estrategia de largo plazo que incluye restauración de hábitats, manejo de especies introducidas y medidas para prevenir incendios forestales.

La eliminación de los ciervos se realizará mediante operativos terrestres ejecutados por especialistas bajo protocolos de seguridad, descartando métodos aéreos por la oposición de residentes.

La carne obtenida será destinada al Programa de Recuperación del Cóndor de California, con el fin de aportar una fuente de alimentación natural para estas aves. Además, se prevé que la última temporada de caza recreativa para residentes locales se realice durante el otoño de 2026.

Pese a los objetivos ambientales, el plan ha generado controversia. Esto, ya que autoridades locales, habitantes de la isla y grupos ambientalistas han expresado reparos y propuesto alternativas como la reubicación de los animales.

