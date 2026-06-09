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¿Quieres saber cómo es un día en la universidad? El evento gratuito que te permite experimentar tu carrera ideal antes de elegirla

La actividad, completamente gratuita, ofrecerá talleres prácticos vinculados a la contingencia, la inteligencia artificial y la realidad virtual en sus campus Casa Central y Rondizzoni de la UBO.

Gonzalo Miranda

Agencia Uno

Agencia Uno

Elegir una carrera universitaria ya no se limita a revisar un folleto o una malla curricular. Hoy, los jóvenes buscan experiencias reales que les permitan visualizar su futuro profesional.

Bajo esta premisa, la Universidad Bernardo O’Higgins (UBO) abrirá sus puertas el próximo sábado 13 de junio para una nueva versión de “Vive la UBO”, una jornada práctica y gratuita diseñada especialmente para estudiantes de enseñanza media.

El evento, que se enmarca en el proceso de admisión 2027 y se anticipa al inicio de las vacaciones de invierno, se desplegará en los campus Casa Central y Rondizzoni de la casa de estudios. La instancia promete talleres lúdicos, experiencias inmersivas, concursos, regalos y espacios de orientación integral para los jóvenes y sus familias.

Inteligencia Artificial y Hacking Ético: Talleres con enfoque de futuro

Uno de los grandes atractivos de esta versión será la fuerte conexión de las actividades con la contingencia tecnológica global. Los asistentes podrán inscribirse hasta en dos talleres distintos para explorar sus áreas de interés.

Entre las experiencias destacadas se encuentran:

  • Ingeniería Informática: Dictará los talleres “Emplea IA para pronosticar en la bolsa de valores” y “Detective Digital: Hacking ético”.
  • Periodismo: Abordará el impacto de los algoritmos y la inteligencia artificial en la construcción de noticias.
  • Ingeniería en Realidad Virtual y Diseño de Juegos Digitales: Ofrecerá experiencias inmersivas interactivas en sus laboratorios.
  • Ingeniería Comercial: Desarrollará dinámicas vinculadas a la economía, el emprendimiento y la incertidumbre global.

“Lo que buscamos es entregar una oportunidad para que los jóvenes puedan conocer las carreras que impartimos en la UBO de una manera práctica, descubriendo lo que significa vivir un día como estudiante universitario”, explica Daniela Letelier, subdirectora de Admisión Pregrado y Postgrado de la institución.

Una radiografía completa a la vida universitaria

Además de las disciplinas académicas (donde Medicina contará con una modalidad de rotación especial), “Vive la UBO” contará con activaciones junto a marcas partners y módulos informativos de unidades clave de la institución. Los postulantes podrán resolver dudas sobre Financiamiento Estudiantil, Relaciones Internacionales (intercambios), Asuntos Estudiantiles y acompañamiento académico.

“Resulta vital que los jóvenes puedan experimentar de manera temprana lo que será su futura carrera. Tener experiencias reales sobre lo que representa cada profesión es fundamental para tomar una decisión informada y consciente”, enfatiza Letelier.

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