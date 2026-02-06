Los Bunkers confirman show solidario en Concepción: recaudación irá en ayuda por incendios en Ñuble y Biobío

Los Bunkers volverán a presentarse en su ciudad natal para liderar Rock Up: Arriba Ñuble y Biobío, un evento solidario que se realizará el viernes 13 de febrero en el Club Hípico de Concepción, desde las 16:00 horas.

La jornada musical tiene como objetivo reunir fondos para las familias afectadas por los devastadores incendios forestales que han golpeado a ambas regiones.

La iniciativa es organizada por Hogar de Cristo, TECHO Chile y Movidos por Chile, quienes confirmaron que el 100% de la recaudación será destinado a ayuda directa, gracias a que tanto artistas como productores trabajan de manera voluntaria.

Concierto benéfico sin fines de lucro y con sello local

Además de Los Bunkers, el cartel del evento incluye a Saiko, la banda local Larrea Trip y el DJ Negro Pésimo, en una jornada definida por la organización como un acto cultural solidario y respetuoso del contexto de emergencia que vive la zona centro-sur del país.

Desde la producción se aclaró que “ningún artista, productora u organización cobrará honorarios”, destacando que todo el equipo trabaja ad honorem. El evento contará con seguridad privada, coordinación con autoridades y producción profesional, con el foco en el bienestar del público y el entorno.

El acceso será gratuito para niños y niñas de hasta 5 años, y el llamado es a colaborar activamente con esta causa. Concepción volverá a vibrar con música, esta vez por una razón urgente: apoyar a cientos de familias que lo han perdido todo.

Las entradas están disponibles en el sistema Puntoticket, con aportes desde $20.000, y sin comisión.