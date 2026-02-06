El día más oscuro de Manchester United: Old Trafford se viste de luto para recordar la Tragedia de Múnich

No hay dudas de que Manchester United es uno de los equipos más grandes de Inglaterra y con gran impacto a nivel internacional, con millones de fanáticos en todo el mundo que siguen de cerca cada uno de sus pasos fecha tras fecha.

Y si bien en la actualidad no atraviesa un buen momento a pesar de experimentar una cierta mejora futbolística en las últimas jornadas, sus seguidores se mantienen fieles a su lado, sobre todo en un fecha tan importante como hoy.

Como cada 6 de febrero, los ‘Red Devils’ conmemoran uno de los días más oscuros de su historia, ligado con un lamentable suceso que va más allá del fútbol y los límites de la cancha.

Se trata nada más y nada menos que de la Tragedia de Múnich, un dramático accidente aéreo ocurrido en 1958 que marcó para siempre la identidad del club y dejó huella en del deporte internacional.

Una vez más, Old Trafford y sus alrededores deja a un lado sus clásicos colores rojo y amarillo para vestirse con el negro del luto y toques blanco que representan el optimismo aspectos positivos con el que se rinde honor a las víctimas del triste suceso.

El ritual que rinde homenaje a los fallecidos tiene un simbolismo muy fuerte y se mantiene hasta la fecha con ‘Las flores de Manchester’, enalteciendo la figura de aquellos jugadores que perdieron la vida.

Además, decenas de fanáticos y leyendas del club se reúnen en el estadio, específicamente frente al ‘Reloj de Múnich’, ubicado en la esquina sureste del ‘Teatro de los Sueños’ que permanece detenido a las 15:04 horas, momento exacto del desastre.

Our Munich memorial service is being streamed live across our platforms for those unable to attend. — Manchester United (@ManUtd) February 6, 2026

Detalles del accidente

Aquel 6 de febrero de 1958, el avión Airspeed AS.57 Ambassador, correspondiente al vuelo 609 de la British European Airways, transportaba al Manchester United de regreso a Inglaterra tras haber disputado los cuartos de final de la Copa de Europa contra Estrella Roja (de la aquella entonces Yugoslavia) y lograr la clasificación a semifinales.

Sin embargo, tuvieron que hacer una parada técnica en Múnich, Alemania, para recargar combustible en medio de una intensa nevada invernal que complicaba las cosas.

El capitán de la nave, James Thain, había cancelado dos intentos previos de despegue, pero en el tercero, problemas en el motor exigieron un carreteo más largo sobre una pista con aguanieve, alcanzando aproximadamente 217 km/h.

Sin embargo, la aeronave de más de 20 toneladas no pudo elevarse, chocó contra una valla, una casa familiar, un árbol y un cobertizo con un camión de combustible que explotó, sellando así la impactante tragedia.

Getty Images Ampliar

Víctimas y sobrevivientes

El siniestro cobró 23 vidas: dos miembros de la tripulación, dos periodistas, tres trabajadores del United y ocho de los legendarios ‘Busby Babes’, el equipo juvenil dirigido por Matt Busby que prometía dominar Europa.

Entre los fallecidos estaba Billy Whelan, quien dejó escrita la estremecedora frase: “Esto puede ser la muerte, pero estoy listo”, siendo un gesto que refleja el temor e incertidumbre que se vivió durante aquel viaje.

Doce personas sobrevivieron, incluyendo al piloto, un periodista, Busby y nueve jugadores entre los que destaca Sir. Bobby Charlton, quien años después lideró la reconstrucción del club y se convirtió en leyenda.

Geoff Bent.

Roger Byrne.

Eddie Colman.

Duncan Edwards.

Mark Jones.

David Pegg.

Tommy Taylor.

Billy Whelan.

Walter Crickmer.

Tom Curry.

Bert Whalley.



🌹 Eternal. pic.twitter.com/SMi3xRDBC4 — Manchester United (@ManUtd) February 6, 2026

Their spirit will never die.



The Flowers of Manchester, forever. pic.twitter.com/ruu6eVPS3G — Manchester United (@ManUtd) February 6, 2026