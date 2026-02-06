;

España. Hija de un famoso futbolista: Muere la modelo Cristina Pérez a los 21 años

La joven fue encontrada sin vida en su domicilio en la provincia de Málaga en España. “La recordaremos por su dulzura”, dijo uno de sus cercanos.

Javier Méndez

La industria de la moda en España lamenta la muerte de Cristina Pérez Galcenco, modelo internacional de 21 años e hija del exfutbolista Nacho Pérez y Tatiana Galcenco.

Según reportes de la prensa local, la joven fue encontrada sin vida en su domicilio en la provincia de Málaga.

De acuerdo con la información publicada por medios españoles, en el lugar no se habrían detectado signos de violencia. Por ahora, la hipótesis que ha trascendido apunta a causas naturales

En paralelo, el entorno profesional de la modelo comenzó a despedirla públicamente. La organización Pasarela Campoamor comunicó el deceso con una publicación que incluyó imágenes de su participación en desfiles

“Más allá de su talento delante de las cámaras y en la pasarela, la recordaremos por su dulzura, su profesionalidad y su forma auténtica que mostraba y daba vida a cada pieza”, dijo el estilista Manuel Mon.

Pérez Galcenco comenzó a modelar a los 14 años y luego dio el salto a pasarelas internacionales, con presencia en ciudades como París y Milán.

A lo largo de su breve trayecto profesional sumó colaboraciones asociadas al lujo, con nombres como Versace y Louis Vuitton, además de campañas para Inditex mediante Stradivarius.

