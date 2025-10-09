;

El pisco chileno sigue cautivando al mundo y fue premiado con varias medallas a nivel internacional

Son 11 las etiquetas que recibieron reconocimiento en el Spirits Selection.

El pisco chileno volvió a conquistar los escenarios internacionales y se posiciona en lo más alto del mercado, reafirmando su gran valoración global.

En la más reciente edición del Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles 2025, una de las competencias más importantes del mundo de las bebidas espirituosas, once etiquetas nacionales fueron galardonadas.

El gran protagonista de la jornada fue el Gran Pisco Nontay 43 (2023), elaborado por Limarí Wines SpA, que obtuvo la Gran Medalla de Oro, el máximo reconocimiento del certamen, y fue además distinguido como el “Pisco Revelación de Chile”.

Con un grado alcohólico de 43%, este destilado se caracteriza por su envejecimiento de doce meses en barricas de roble francés y americano, lo que le otorga un tono ámbar y una textura cremosa. Según el portal Chile Pisco, su valor comercial ronda los $30.000.

Pero el éxito no se detuvo ahí, ya que los productos nacionales fueron premiados en diferentes categorías, destacando por su calidad, aroma y tradición.

Medalla de Oro

  • Pisco Bou Legado Reservado 40° Guardado en Roble – Precio referencial: $17.990
  • Pisco Nontay Reservado 40° 2024 – Precio referencial: $21.990
  • Pisco Bauzá Aniversario – Precio referencial: $12.990

Medalla de Plata

  • Pisco Fundo El Mirador – Precio referencial: $20.000
  • Pisco El Gobernador Reservado – Precio referencial: $7.990
  • Pisco Tololo Blue 2024 – Precio referencial: $19.990
  • Endémico Pisco 2022 Moscatel – Precio referencial: $18.990
  • Gudelio Jessica – Precio referencial: no informado
  • Tres Erres 40° – Precio referencial: $8.790
  • Pisco Mistral Nobel 40° – Precio referencial: $15.590

Reconocimiento internacional

El desempeño chileno no solo se limitó a Bruselas. En el Asia International Spirits Competition, certamen que reúne a productores de más de veinte países en una cata a ciegas, Bou Legado Reservado 40° Blanco Original obtuvo una doble medalla de oro y fue nombrado “Pisco Distillery of the Year” tras alcanzar 96 puntos.

En la misma competencia, el Bou Legado Reservado 40° Roble también fue distinguido, logrando 93 puntos y una medalla de plata, consolidando el nombre de la destilería entre las más destacadas del continente.

Estos reconocimientos confirman que el pisco chileno continúa ganando terreno en el panorama global, gracias a la excelencia de sus productores y al creciente interés del público por destilados de alta gama elaborados en el país.

