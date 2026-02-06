;

Tras defenderlo inicialmente, la Casa Blanca atribuye a “error de un funcionario” el video racista compartido por Trump sobre los Obama

“Por favor, dejen la indignación falsa e informen hoy sobre algo que realmente le importe al público estadounidense”, señalaron inicialmente. Luego, apuntaron a que el contenido habría sido compartido “por error” por un funcionario, y no por Trump.

Tras una fuerte reacción por un video racista de los Obama publicado en la cuenta de Donald Trump en Truth Social, la Casa Blanca confirmó que el contenido fue eliminado y atribuyó su difusión a un error de un funcionario. El clip, que mostraba a Michelle y Barack Obama como simios bailando en una selva, estuvo disponible por casi 12 horas.

La eliminación se produjo horas después de que la secretaria de prensa Karoline Leavitt defendiera la publicación como un “meme de internet”, afirmando: “Esto proviene de un video meme de internet que muestra al presidente Trump como el Rey de la Selva y a los demócratas como personajes de El Rey León”

“Por favor, dejen la indignación falsa e informen hoy sobre algo que realmente le importe al público estadounidense”, añadió.

Las críticas incluyeron a la oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, que calificó el hecho como un “comportamiento repugnante del presidente”.

Desde el propio partido del presidente, el senador Tim Scott, único republicano negro en el Senado, señaló que estaba “rezando” para que el video fuera falso y agregó: “Es lo más racista que he visto salir de la Casa Blanca. El presidente debería eliminarlo”.

Otro republicano, el representante Mike Lawler, también pidió borrar la publicación, calificándola de “increíblemente ofensiva, ya sea intencional o un error”. Más tarde, la Casa Blanca afirmó que el contenido había sido compartido “por error” por un funcionario, y no por el presidente.

