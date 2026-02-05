Tabilo y Barrios serán los singlistas de Chile ante Serbia por Copa Davis: así explicó Massú esta decisión / Agencia Uno

Nicolás Massú, capitán del equipo chileno, eligió a Alejandro Tabilo y Tomás Barrios como singlistas para enfrentar a Serbia por la Copa Davis, serie que se disputará este viernes 6 y sábado 7 de febrero.

Además, el “Nico” informó que la dupla inicial para el dobles está conformada por Tabilo y Jarry, aunque esperará hasta el último para ver si realiza algún cambio en torno a la pareja que saldrá a la cancha.

En conferencia de prensa, Massú explicó por qué se inclinó por Tabilo y Barrios para los duelos individuales. “Alejandro y Tomi vienen con ritmo de competencia. La semana pasada jugaron en Concepción. Los veo muy bien, con mucha confianza. Creo que están preparados”, señaló.

Respecto a la situación de Nicolás Jarry, comentó: “Está mejorando cada día. Se ha sentido muy bien en estos días de entrenamiento”.

También abordó el caso de Cristian Garin, quien sufrió la pérdida de su padre hace dos semanas. “Obviamente, por motivos personales, empezó a entrenar después que sus compañeros. Sentimos que necesita más entrenamientos, pero es una opción real para que aparezca el día sábado”, concluyó Nicolás Massú.