Cecilia Morel tras misa por Sebastián Piñera en Lago Ranco: “Es emocionante que a 2 años la gente lo siga teniendo presente”

Frente al Lago Ranco, en la comuna del mismo nombre, se realizó una misa en la que se conmemoró el segundo aniversario del trágico fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera.

En la oportunidad participaron sus familiares directos, encabezados por su viuda, Cecilia Morel, además invitados especiales, autoridades locales y vecinos en general.

La exprimera dama afirmó estar muy emocionada y agradecida con las muestras de cariño de la gente. “Realmente es muy emocionante que habiendo pasado ya veinticuatro meses, dos años, la gente lo siga teniendo tan presente en su corazón con tanta emoción”, señaló.

“A mí me abraza la gente, me entrega su cariño, y es algo que nos ha fortalecido en este tiempo para poder caminar y transitar por este duelo”, agregó.

Además, sostuvo que “hoy es un día muy, muy especial, muy emocionante, y estoy muy agradecida del alcalde y los concejales de la comuna de Lago Ranco, que hicieron este acto maravilloso”.

Asimismo, se inauguró una placa en memoria del expresidente Sebastián Piñera en el sector de Puerto Ñirivilo.

Sobre esto se refirió precisamente el alcalde de Lago Ranco, Miguel Meza. “Fue una misa en el cual se conmemoró el segundo año del fallecimiento del presidente Sebastián Piñera, en una solemne ceremonia, con un tremendo marco de amigos, de familiares”, declaró.

“Si bien es triste, también es un bonito recuerdo de poder rendirle un tributo a nuestro presidente, quien fuera un gran presidente por lo demás", complementó.

Sobre el legado político que dejó Sebastián Piñera se refirió al senador de la UDI, Juan Antonio Coloma, quien dijo que el expresidente ingresó por la puerta grande en la historia de Chile. “Creo que el presidente Piñera entró por la puerta ancha de la historia de Chile”, aseveró.

“Ya sea por el recuerdo de cómo enfrentó el terremoto del 2010; el drama de la pandemia; o las complicaciones por los incendios. Al final uno tiene recuerdos de él como un gran gran solucionador de problemas y de tratar de unificar Chile", aseguró.

Finalmente, una vez concluida la ceremonia, la familia del expresidente Sebastián Piñera se trasladó hasta su casa de veraneo ubicada en Bahía Coique, comuna de Futrono.