VIDEO. Con presencia de Cecilia Morel y su familia: realizan misa en Lago Ranco por aniversario de muerte de Sebastián Piñera

Fue el 6 de febrero de 2024 cuando el expresidente falleció, luego de que el helicóptero que pilotaba capotara en el sector.

Ruth Cárcamo

Leonardo Hernández

Esta mañana se dio inicio a una ceremonia religiosa en la comuna de Lago Ranco, región de Los Ríos, en memoria del expresidente Sebastián Piñera, en el marco del segundo aniversario de su fallecimiento.

Cabe recordar que el exmandatario murió a los 74 años, luego de que el helicóptero que pilotaba capotara en el sector el 6 de febrero de 2024.

A dos años del suceso, se organizaron 27 misas en todas las capitales regionales del país, convocadas por excolaboradores, Renovación Nacional (RN) y autoridades locales como una forma de recordar su legado.

Presencia de la familia de Sebastián Piñera

Una de las ceremonias comenzó alrededor de las 11:30 horas en el área del muelle Ñirivilo, en Lago Ranco, hasta donde llegó la familia de Sebastián Piñera, entre ellos la exprimera dama Cecilia Morel.

Terminada la instancia, está contemplada la develación de una placa en homenaje al expresidente.

Revisa aquí la misa en memoria del expresidente Sebastián Piñera:

