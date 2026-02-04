Herencia de Sebastián Piñera: la histórica cifra que tuvieron que pagar sus hijos y Cecilia Morel al fisco

A exactos dos años del trágico accidente en el Lago Ranco, la familia del expresidente Sebastián Piñera Echenique concretó este martes 3 de febrero uno de los trámites financieros más voluminosos registrados en el país. Sus herederos ingresaron a la Tesorería General de la República el pago del impuesto a la herencia, que ascendió a $167 mil millones (aproximadamente US$ 190 millones), publica La Tercera.

El desglose de la masa hereditaria

Debido a que el exmandatario no dejó testamento, la ley establece una división específica para sus herederos forzosos: su viuda, Cecilia Morel, y sus cuatro hijos (Magdalena, Cecilia, Sebastián y Cristóbal).

Bajo la normativa chilena, a la viuda le corresponde el doble de lo que recibe cada hijo. Así, el patrimonio personal de Piñera —valorado para efectos sucesorios en unos US$ 740 millones— se dividió en seis partes:

Cecilia Morel: Pagó más de US$ 60 millones en impuestos.

Pagó más de en impuestos. Cada hijo: Desembolsó poco más de US$ 30 millones individualmente.

Un patrimonio consolidado previamente

Pese a la magnitud del pago, la operación no requirió la venta de grandes activos. Esto se debe a que la mayor parte de la fortuna familiar (estimada en más de US$ 3.000 millones) ya estaba a nombre de sus hijos y viuda a través de sociedades como Inversiones Odisea, señaló el medio citado.

El impuesto pagado esta semana corresponde exclusivamente al patrimonio que aún mantenía Piñera a título personal al momento de fallecer, el cual incluía:

El 66,85% de Bancard Inversiones , con activos por más de US$ 600 millones (acciones en 22 empresas, bonos y fondos internacionales).

, con activos por más de US$ 600 millones (acciones en 22 empresas, bonos y fondos internacionales). Propiedades en el Lago Caburgua y oficinas en el barrio El Golf.

Participación en Agrícola y Ganadera Los Corrales (dueña de predios en Bahía Coique).

Asesoría de alto nivel

El proceso fue conducido por el estudio Barros Errázuriz, liderado por Fernando Barros Tocornal, asesor histórico del expresidente y recientemente designado como futuro ministro de Defensa del próximo gobierno de José Antonio Kast. El equipo legal trabajó previamente con el Servicio de Impuestos Internos (SII) para asegurar el cumplimiento exacto de la normativa y evitar discrepancias futuras.

Con este pago, la familia Piñera Morel cierra el capítulo tributario más importante de la sucesión, restando solo que el Registro Civil conceda la posesión efectiva definitiva para que los herederos puedan disponer libremente de los bienes asignados.