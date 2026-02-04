;

Herencia de Sebastián Piñera: la histórica cifra que tuvieron que pagar sus hijos y Cecilia Morel al fisco

Fernando Barros, futuro ministro de Defensa, lideró el equipo legal que gestionó el millonario pago ante la Tesorería General de la República.

Mario Vergara

Sebastián Piñera y Cecilia Morel junto a sus cuatro hijos

Sebastián Piñera y Cecilia Morel junto a sus cuatro hijos

A exactos dos años del trágico accidente en el Lago Ranco, la familia del expresidente Sebastián Piñera Echenique concretó este martes 3 de febrero uno de los trámites financieros más voluminosos registrados en el país. Sus herederos ingresaron a la Tesorería General de la República el pago del impuesto a la herencia, que ascendió a $167 mil millones (aproximadamente US$ 190 millones), publica La Tercera.

El desglose de la masa hereditaria

Debido a que el exmandatario no dejó testamento, la ley establece una división específica para sus herederos forzosos: su viuda, Cecilia Morel, y sus cuatro hijos (Magdalena, Cecilia, Sebastián y Cristóbal).

Bajo la normativa chilena, a la viuda le corresponde el doble de lo que recibe cada hijo. Así, el patrimonio personal de Piñera —valorado para efectos sucesorios en unos US$ 740 millones— se dividió en seis partes:

  • Cecilia Morel: Pagó más de US$ 60 millones en impuestos.
  • Cada hijo: Desembolsó poco más de US$ 30 millones individualmente.

Revisa también:

ADN

Un patrimonio consolidado previamente

Pese a la magnitud del pago, la operación no requirió la venta de grandes activos. Esto se debe a que la mayor parte de la fortuna familiar (estimada en más de US$ 3.000 millones) ya estaba a nombre de sus hijos y viuda a través de sociedades como Inversiones Odisea, señaló el medio citado.

El impuesto pagado esta semana corresponde exclusivamente al patrimonio que aún mantenía Piñera a título personal al momento de fallecer, el cual incluía:

  • El 66,85% de Bancard Inversiones, con activos por más de US$ 600 millones (acciones en 22 empresas, bonos y fondos internacionales).
  • Propiedades en el Lago Caburgua y oficinas en el barrio El Golf.
  • Participación en Agrícola y Ganadera Los Corrales (dueña de predios en Bahía Coique).

Asesoría de alto nivel

El proceso fue conducido por el estudio Barros Errázuriz, liderado por Fernando Barros Tocornal, asesor histórico del expresidente y recientemente designado como futuro ministro de Defensa del próximo gobierno de José Antonio Kast. El equipo legal trabajó previamente con el Servicio de Impuestos Internos (SII) para asegurar el cumplimiento exacto de la normativa y evitar discrepancias futuras.

Con este pago, la familia Piñera Morel cierra el capítulo tributario más importante de la sucesión, restando solo que el Registro Civil conceda la posesión efectiva definitiva para que los herederos puedan disponer libremente de los bienes asignados.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad