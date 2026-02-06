;

Búsqueda de Julia Chuñil: confirman presencia de sangre humana y trasladan pericias a nuevo sector de interés

Luego de levantar el radier de una bodega sin resultados, los investigadores concentran sus esfuerzos en puntos específicos del sector rural de Huichaco.

Mario Vergara

MAFIL : Continuan Excavaciones en terreno donde vivía Julia Chuñil

MAFIL : Continuan Excavaciones en terreno donde vivía Julia Chuñil / Pablo Ovalle Isasmendi

La investigación por la desaparición de Julia Chuñil (72), en el sector de Huichaco, comuna de Máfil, ha revelado antecedentes científicos que refuerzan la tesis del Ministerio Público. Tras meses de incertidumbre, la Fiscalía Regional de Los Ríos confirmó el hallazgo de muestras de sangre humana con patrones de proyección al interior de una bodega colindante a la casa de la víctima.

El hallazgo en la bodega

La fiscal regional, Tatiana Esquivel, detalló que el descubrimiento fue posible tras un exhaustivo trabajo de despeje en una bodega que se encontraba repleta de madera. Al limpiar el lugar, los peritos forenses identificaron manchas de sangre en una de las paredes, lo que sugiere un posible episodio de violencia en el inmueble.

Excavaciones y fin del rastreo en el domicilio

A fines de enero, las diligencias incluyeron la remoción completa del radier de cemento de la bodega para descartar la presencia de restos bajo la estructura. Según fuentes cercanas a la investigación:

  • El levantamiento del concreto no arrojó nuevos elementos de interés.
  • Las inspecciones en las inmediaciones directas del terreno de la vivienda ya se dieron por concluidas durante la jornada de ayer.

Nueva fase: El bosque es el objetivo

A partir de este viernes, el personal de Carabineros cambiará su foco de atención. Los esfuerzos se concentrarán ahora en rastrear puntos de interés al interior del bosque, zonas que ya fueron delimitadas por los analistas criminales basándose en la geografía del terreno y los movimientos de los sospechosos, publica Emol.

El tribunal ha otorgado un plazo que se extiende hasta el 28 de febrero para completar estas diligencias en terreno. Cabe recordar que, por este caso, se encuentran formalizados tres hijos de la mujer y su exyerno, quienes enfrentan cargos mientras el paradero de Julia sigue siendo el principal enigma de la Región de Los Ríos.

