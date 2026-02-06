;

VIDEO. Banda realizó violento robo a adulta mayor en Curicó y arrancó por varias regiones: terminó en Puente Alto

Los antisociales fueron encontrados en la región Metropolitana, tras atacar el vehículo de la víctima mientras estaba estacionado.

ADN Radio

Imagen referencial

Imagen referencial / HERNÁN URTUBIA

Una adulta mayor fue víctima de un violento robo a la salida de un banco, perpetrado por una banda compuesta por al menos cuatro delincuentes que la siguieron luego de retirar una importante suma de dinero desde una sucursal bancaria en Curicó, región del Maule.

Los antisociales habrían “marcado” a la víctima al interior del banco y posteriormente la siguieron en un vehículo, según informa T13. Todo quedó registrado por cámaras de seguridad.

Para obligarla a detenerse, los sujetos le habrían pinchado una de las ruedas de su automóvil, maniobra que permitió que uno de los integrantes de la banda —un joven menor de edad— la intimidara y le arrebatara cerca de 5 millones de pesos en efectivo.

Cámaras de seguridad registraron gran parte del hecho, mostrando la violencia del ataque y el rápido escape de los involucrados, quienes huyeron hacia el norte por la Ruta 5 Sur en dirección a la Región Metropolitana.

Tras la denuncia, Carabineros activó los protocolos correspondientes y logró rastrear el automóvil en el que huían los delincuentes. El seguimiento terminó en el sector de Avenida Santa Rosa, en la comuna de Puente Alto, donde se produjo una persecución policial que culminó con la detención de los cuatro miembros de la banda.

Entre los aprehendidos, de nacionalidad chilena, correspondiendo a tres adultos y un menor de edad, todos con antecedentes penales previos. Todos los implicados serán puestos a disposición de la justicia para su formalización por el delito de robo con violencia.

El hecho:

