Antigripales, antibióticos y jarabes: incautan medicamentos ilegales en supermercado chino cerca del Barrio Meiggs

Durante este viernes, autoridades realizaron un operativo que permitió incautar distintos medicamentos ilegales en un supermercado chino ubicado en las inmediaciones del Barrio Meiggs, en el centro de Santiago.

La diligencia se desarrolló tras una investigación iniciada a partir de una denuncia, que permitió detectar la comercialización irregular de productos como antigripales, gotas oftálmicas con antibióticos, parches y jarabes para la tos.

Según informaron las autoridades, se identificaron entre ocho y diez tipos distintos de medicamentos, además de un volumen aún en proceso de cuantificación.

Uno de los aspectos que encendió las alertas fue que ninguno de los productos contaba con información en español. Además, los medicamentos fueron hallados en bodegas del local, ordenados por clasificación, lo que evidenciaría una distribución sistemática de los productos.

Ya tenía denuncias

Desde el Instituto de Salud Pública de Chile, el jefe del Subdepartamento de Autorizaciones e Inspecciones, Sergio Muñoz, explicó que “todo medicamento que ingresa al país debe tener autorización sanitaria del ISP”.

“Aquí tenemos productos de origen desconocido, sin información clara. No podemos garantizar su contenido ni descartar que puedan causar daño (…) Es un proceso que está en curso. Después de estas diligencias se van a tomar las medidas correspondientes”, agregó.

Las autoridades informaron además que el recinto mantiene denuncias desde el año 2003 , relacionadas con distintos tipos de infracciones, como venta de alimentos irregulares, productos falsificados y medicamentos.

Muñoz detalló que “las gotas oftálmicas, los jarabes con corticoides o antihistamínicos, todos son medicamentos y deben cumplir la normativa”, y añadió que, si bien existen decomisos en ferias libres, no es frecuente encontrar este tipo de productos en estas condiciones, lo que forma parte de la investigación.

“Se podrían vender en ferias”

Por su parte, la comisaria Macarena Olivares, de la Policía de Investigaciones de Chile, señaló que “nuestra labor es determinar si se configuran delitos contra la salud pública y si los productos son seguros y están regulados”.

“Cuando se desconoce el contenido, no sabemos cuán nocivo puede ser. Eso forma parte de la investigación”, añadió.