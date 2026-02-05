Durante un operativo de fiscalización realizado en el centro de Santiago, cinco personas fueron detenidas por su presunta participación en la venta ilegal de medicamentos.

El procedimiento fue encabezado por funcionarios de Migraciones y de la Policía Internacional de la PDI en el sector de Paseo Ahumada con calle San Antonio, una zona de alta afluencia de público.

En el lugar, los detectives incautaron 9.276 dosis de fármacos ilegales, además de teléfonos celulares y dinero en efectivo, todo avaluado en cerca de $9 millones. Los sujetos fueron detenidos en flagrancia y quedaron a disposición de la justicia.

PDI incauta 9 mil dosis de medicamentos y detiene a cinco personas Ampliar

El comisario de la PDI, Mario Pazos, detalló que “se logró la detención, en situación de flagrancia por los delitos contra la salud pública e infracción a la Ley 20.000, de cinco extranjeros de nacionalidad venezolana, quienes se encontraban bajo condición migratoria irregular”.

De forma paralela, durante la fiscalización se controló a 46 personas, de las cuales ocho habían ingresado al país por pasos no habilitados. Estas últimas fueron denunciadas a la autoridad correspondiente y puestas a disposición del Tribunal de Garantía.