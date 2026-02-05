;

FOTOS. Desde calmantes hasta ansiolíticos recetados: 5 detenidos y decomiso de 9 mil dosis de medicamentos en centro de Santiago

El operativo, realizado por la PDI en Paseo Ahumada con San Antonio, incluyó el decomiso de fármacos de venta restringida, además de efectivo y teléfonos móviles.

Martín Neut

PDI incauta 9 mil dosis de medicamentos y detiene a cinco personas

PDI incauta 9 mil dosis de medicamentos y detiene a cinco personas

Durante un operativo de fiscalización realizado en el centro de Santiago, cinco personas fueron detenidas por su presunta participación en la venta ilegal de medicamentos.

El procedimiento fue encabezado por funcionarios de Migraciones y de la Policía Internacional de la PDI en el sector de Paseo Ahumada con calle San Antonio, una zona de alta afluencia de público.

Revisa también:

ADN

En el lugar, los detectives incautaron 9.276 dosis de fármacos ilegales, además de teléfonos celulares y dinero en efectivo, todo avaluado en cerca de $9 millones. Los sujetos fueron detenidos en flagrancia y quedaron a disposición de la justicia.

ADN

PDI incauta 9 mil dosis de medicamentos y detiene a cinco personas

El comisario de la PDI, Mario Pazos, detalló que “se logró la detención, en situación de flagrancia por los delitos contra la salud pública e infracción a la Ley 20.000, de cinco extranjeros de nacionalidad venezolana, quienes se encontraban bajo condición migratoria irregular”.

De forma paralela, durante la fiscalización se controló a 46 personas, de las cuales ocho habían ingresado al país por pasos no habilitados. Estas últimas fueron denunciadas a la autoridad correspondiente y puestas a disposición del Tribunal de Garantía.

ADN

PDI incauta 9 mil dosis de medicamentos y detiene a cinco personas

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad