“A llorar a la llorería”: estalla feroz enfrentamiento en Fiebre de Baile 2 y renuncia una figura a semanas del estreno

Aunque aún faltan semanas para el estreno de Fiebre de Baile 2, el programa ya enfrenta su primera controversia, la que llevó a que una de las figuras que integraba el react en YouTube tomara una drástica decisión .

Se trata de David Montoya, el influencer parte de “The Ellas Show” –la previa digital de la competencia de baile–, quien renunció al estelar argumentando diversos motivos, siendo la “guinda de la torta” la incorporación de La Botota.

A través de las historias de Instagram, David manifestó que estaba “sentido” con el canal porque les habían prometido aparecer bailando al menos 10 segundos en la obertura de la final de Fiebre de Baile.

“Pasó el tiempo, jamás nos contactaron (...). Llegando el día, nunca nos dijeron nada , no nos mandaron ni un saludo, ni un pedo nos tiraron a las The Ellas Show, yo siento que les damos lo mismo”, expresó con decepción.

Luego, añadió: “Y para rematar la situación, invitan a la Botota después de que habló pésimo de nosotros y teniendo caleta de otros exponentes dentro de la comunidad transformista, que pueden hacer un trabajo mucho mejor”.

“Envié un mensaje de renuncia porque aparte me da miedo la Botota, porque es una persona que se ha agarrado a combos con sus compañeros de trabajo, y yo no me voy a exponer a eso”, sostuvo el influencer.

En diálogo con Fotech, Botota Fox respondió a los dichos de David Montoya: “A ellos yo les pedí disculpas, en el podcast de Julio César, que es su jefe y punto. Si ahora no lo pueden superar, a llorar a la llorería, mi amor”.

