Vuelve el calor a Santiago: Meteorología emite aviso por altas temperaturas 3 regiones de Chile / Xurzon

Pese a que en los últimos días la zona central del país estuvo marcada por las bajas temperaturas, cielos cubiertos e incluso lluvias con tormentas eléctricas, esto cambiará a contar de este viernes.

Esto porque la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso para tres regiones de Chile por altas temperaturas.

Según detalló el organismo, este evento meteorológico podría dejar máximas de hasta 36 grados.

Emiten aviso por altas temperaturas en Santiago y otras dos regiones

El aviso de la DMC señala que este evento de altas temperaturas iniciará este viernes 6, y se extenderá hasta el sábado 7 de febrero en las regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana.

En Coquimbo, las máximas llegarán hasta los 34 grados en ambos días, mientras que Valparaíso registrará temperaturas de hasta 36° C durante el sábado.

En Santiago, se espera que el calor alcance el umbral de los 34 grados tanto para este viernes como para el sábado 7 del presente mes.